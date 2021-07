पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मिलेंगी. न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों संग एक बैठक भी करेंगी. बता दें कि तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह ममता बनर्जी का पहला दिल्ली दौरा है. मंगलवार को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की.Also Read - दिल्ली में आज फिर बढ़े कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में 77 नए मामले और 2 की मौत; पॉजिटिविटी दर में भी इजाफा

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की एकता अपने आप आकार ले लेगी. हालांकि, वह नेतृत्व की भूमिका निभाने के सवालों को टाल गई. बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, ‘मैंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था…यह एक शिष्टाचार यात्रा थी. चुनाव के बाद, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी थी. मैंने कोविड से जुड़ी स्थिति के बारे में भी उन्हें बताया. मैंने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि पश्चिम बंगाल को टीकों की पर्याप्त खुराक की आपूर्ति की जाए. मैं अन्य राज्यों को टीके उपलब्ध कराये जाने के खिलाफ नहीं हूं, बंगाल की आबादी को ध्यान में रखते हुए, हमें कहीं अधिक खुराक की जरूरत है.’ Also Read - PM मोदी से मिलीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जानें किन-किन मुद्दों पर हुई बात

West Bengal CM Mamata Banerjee to meet Congress interim president Sonia Gandhi and Aam Aadmi Party leader and Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi tomorrow. She will also hold a meeting with Trinamool Congress MPs tomorrow.

(file photo) pic.twitter.com/4KXcd0ofh8

