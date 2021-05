नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत दर्ज करने वालीं टीएमसी (TMC) की मुखिया ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ईवीएम (EVM) में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर नंदीग्राम में फिर से मतगणना क्यों नहीं हो सकती है. ईवीएम से गड़बड़ी कर धोखाधड़ी की गई है. Also Read - West Bengal Result: बड़ी जीत के बाद सरकार गठन का दावा करने के लिए आज शाम राज्यपाल धनखड़ से मिलेंगी ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि किसी ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि अगर नंदीग्राम (Nandigram) में फिर मतगणना की गई तो उसे ज़िन्दगी सुरक्षित नहीं रहेगी. नंदीग्राम में चार घंटे तक सर्वर डाउन रहा. इसके बाद जीत के लिए राज्यपाल ने मुझे बधाई भी दे दी. इसके बाद फिर सब बदल कैसे गया. आखिर नंदीग्राम में फिर से मतगणना में दिक्कत क्या है. Also Read - West Bengal Assembly Elections Result: पश्चिम बंगाल की ये 7 सीटें, जहां BJP- TMC बीच रहा सबसे कड़ा मुकाबला

I received an SMS from someone wherein Returning Officer of Nandigram has written to someone if he allows recounting then his life would be under threat. For four hours server was down, Governor also congratulated me. Suddenly everything changed: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/zT3hPiKRLv Also Read - West Bengal Result: पार्टी बदलकर BJP में शामिल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों को मिली हार, देखें LIST

— ANI (@ANI) May 3, 2021