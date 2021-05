Mamata vs Suvendu Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी (Mamata vs Suvendu Live Results) से पीछे चल रही हैं. शुरूआती रुझान के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं लेकिन अब उनके पीछे चलने का फासला लगातार घटता जा रहा है. हालांकि इसके अलावा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर बढ़त बनाए हुए है. Also Read - Assam Vidhan Sabha Chunav Results: भाजपा के 5 मुस्लिम उम्मीदवार चल रहे पीछे, 3 ने बनाई बढ़त

चुनाव आयोग ने अब तक 292 सीटों में से केवल 284 सीटों से शुरूआती रुझान जारी किए हैं. जिसके मुताबिक तृणमूल 202 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 77 सीटों पर और संयुक्त मोर्चा (संजुक्ता मोर्चा) 5 सीटों पर आगे चल रहा है.

पश्चिम बंगाल-नन्दीग्राम परिणाम क्रम संख्या अभ्यर्थी दल का नाम ई.वी.एम. मत डाक द्वारा मत कुल मत % मत 1 अधिकारी शुभेन्दु भारतीय जनता पार्टी 34430 0 34430 50.8 2 ममता बैनर्जी आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस 30655 0 30655 45.23 3 मिनाक्षी मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट) 1880 0 1880 2.77 4 मनोज कुमार दास सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) 87 0 87 0.13 5 दीपक कुमार गयेन निर्दलीय 22 0 22 0.03 6 सुब्रत बोस निर्दलीय 17 0 17 0.03 7 सेख सद्दाम हुसैन निर्दलीय 103 0 103 0.15 8 स्वपन परुया निर्दलीय 243 0 243 0.36 9 इनमे से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं 345 0 345 0.51 Total 67782 0 67782

2021 का विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी परीक्षा है क्योंकि भगवा ब्रिगेड ने पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. लेकिन अगर शुरूआती रुझानों को एक संकेत के रूप में लिया जाता है, तो ममता बनर्जी को अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल होती दिख रही है.