पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamta Banerjee ) ने कूच ब‍िहार में आज शनिवार को हुई फायर‍िंंग ( firing) के बाद 4 लोगों की मौत की घटना पर लोगों से शांत रहने की अपील की और सीआरपीएफ पर सीतलकूची में पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया. वहीं, न्‍यूज एजेंसी, एएनआई के मुताबिक, सीआरपीएफ ने (CRPF ) जारी एक बयान में कहा है कि सीआरपीएफ की कोई भी टुकड़ी उस बूथ में तैनात नहीं थी और ना ही किसी भी तरह से उसका घटना से संबंध है.

बता दें कि कूचबिहार की घटना पर वहां के एसपी ने कहा, एक आदमी की तबियत खराब हुई और वो बेहोश हो गया, बूथ के सामने उसका इलाज चल रहा था. उस समय अफवाह फैल गई कि CISF ने उसे मारापीटा है. गांव के 300-350 लोगों ने CISF कर्मी पर हमला किया, राइफल ​छीनने और बूथ में घुसने की कोशिश के दौरान CISF ने फायरिंग की.

हिंगलगंज में बनर्जी ने यहां एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा कि राज्य विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूचबिहार जिले के सीतलकूची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में लोगों की जानें क्यों गईं. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों के "अत्याचार " को देखकर उन्हें काफी समय से ऐसा कुछ होने की आशंका थी.

वहीं, न्‍यूज एजेंसी, एएनआई के मुताबिक, सीआरपीएफ ने जारी एक बयान में कहा है, मीडिया में ताजा घटना के बारे में 4 नागरिकों के सीतलकूची विधानसभा क्षेत्र में जोरपटकी में मतदान केंद्र संख्या 126 के बाहर मारे जाने की घटना के संबंध में रिपोर्ट चल रही है, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि सीआरपीएफ की कोई भी टुकड़ी उस बूथ में तैनात नहीं थी और ना ही किसी भी तरह से उसका घटना से संबंध है.

