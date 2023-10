Bengal News Today: बंगाल के आसनसोल में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग | देखें VIDEO

Bengal News Today: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सोमवार शाम को एक मोटरसाइकल के शो रूम में भीषण आग लग गई. मौके पर फायर टेंडर्स की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शोरूम से 12 स्टाफ को सुरिक्षत रेस्क्यू किया जा चुका है. अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि आग की लपटें देखकर उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

#WATCH | West Bengal | A massive fire breaks out in a motorcycle showroom in Asansol. More than 12 staffers rescued safely from the showroom. Three fire tenders at the spot are carrying out fire-fighting operations. No injuries or casualties reported. pic.twitter.com/p98HcAyvta

— ANI (@ANI) October 30, 2023