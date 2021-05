नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और एमपी भाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिब्येंदु अधिकारी को वीआईपी सिक्‍युरिटी कवर दिया है. Also Read - एमपी के गृह मंत्री का बयान- यह पक्का है कि कमलनाथ का टूलकिट से कनेक्शन है

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिब्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है. Also Read - MHA Recruitment 2021: गृह मंत्रालय में बिना परीक्षा के बन सकते हैं अधिकारी, बस होना चाहिए ये योग्यता, 60000 होगी सैलरी

शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि दिब्येंदु अधिकारी राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं. सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में दोनों नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई. Also Read - Cyclonic Storm YAAS Latest Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'यास' ला सकता है बड़ी तबाही, हाई अलर्ट जारी

MHA gives Y+ security to MP (LS) Sisir Kumar Adhikari and MP (LS) Dibyendu Adhikari in West Bengal. CRPF will provide security. pic.twitter.com/NUsMfaoY3G

