West Bengal, Birbhum, Violence: बंगाल (West Bengal) में बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बोगतुई गांव में (Violence at Rampurhat) तृणमूल कांग्रेस के उपपंचायत प्रमुख की हत्या के बाद कुछ घरों में आग लगा दी गई, जिससे 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है. इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के 9 बीजेपी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बीरभूम कांड के दोषियों के खिलाफ हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीरभूम की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जहां 8 लोग जले हुए पाए गए हैं. एमएचए ने 72 घंटे में घटना की रिपोर्ट मांगी है.

MHA seeks report from West Bengal govt on Birbhum incident where eight people were found burnt to death: Officials

पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, हम 7 सांसदों की टीम लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए थे. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो 72 घंटे में घटना की रिपोर्ट लेंगे. बता दें कि कोलकाता से करीब 220 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के उपपंचायत प्रमुख की हत्या के बाद कुछ घरों में आग लगा दी गई, जिससे आठ लोगों की जलकर मौत हो गई.

पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, हम 7 सांसदों की टीम लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए थे. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो 72 घंटे में घटना की रिपोर्ट लेंगे. बीरभूम में जो घटना घटी है, वो मानवता को शर्मशार करने वाली घटना है. उन्‍होंने पश्चिम बंगाल में बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसलिए कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने के लिए गृह मंत्रालय से एक टीम जाएगी और निरीक्षण करेगी.

वहीं, इस घटना को लेकर भयावह करार देते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि यह इस बात का संकेत है कि राज्य ‘हिंसा एवं अराजकता’की संस्कृति की गिरफ्त में है. इस घटना के बाद राज्यपाल ने ट्वीट किया, ”बीरभूम के रामरपुरहाट में भयावह हिंसा और आगजनी इस बात का संकेत है कि राज्य हिंसा की संस्कृति एवं अराजकता की गिरफ्त में है” वहीं, मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, राज्यपाल धनखड़ से “अनुचित बयान देने से परहेज करने और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने की अनुमति देने का आग्रह किया है.”

Violence at Rampurhat indicates an alarming situation in West Bengal. Law and order situation is nosediving in the state. Bengal is a laboratory of violation of human rights. I want to cooperate with govt provided lawful procedure takes place: WB Governor Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/hUIyHaoL6I

— ANI (@ANI) March 22, 2022