MHA summons DGP, Chief Secretary of West Bengal: पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर राजनीति तेज हो गई है. इस मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और मुख्यसचिव को तलब किया है.

गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पत्थर फेंके गए थे. इस कारण उनकी कारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं.

इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नड्डा की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. राज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यात्रा की पहले से सूचना होने के बावजूद इन नेताओं की यात्रा में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए.

राज्यपाल ने इस मामले और विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष से भी मुलाकात करने वाले हैं.

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है.

अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं की यात्रा की जानकारी पहले ही स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी. लेकिन उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए.

उन्होंने आगे कहा है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को इन मामले में दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है.