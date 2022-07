नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) ने बड़ा दावा किया है. मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं. न सिर्फ 21 बल्कि कई और विधायकों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और ये संख्या 38 विधायकों तक है.Also Read - धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद राजस्थान में भाजपा के बीच सियासी हलचल तेज, किसे मिलेगी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी ?

मिथुन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना चाहते हैं. आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि टीएमसी के विधायक हमारे सीधे संपर्क में हैं. हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने नहीं बताया कि जो विधायक संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी में आना चाहते हैं? या बीजेपी इस कोशिश में है कि ये विधायक टीएमसी से बीजेपी में आ जाएँ?

#WATCH | West Bengal: Do you want to hear breaking news? At this moment, 38 TMC MLAs have very good relations with us, out of which 21 are in direct (contact with us): BJP leader Mithun Chakraborty in Kolkata pic.twitter.com/1AI7kB4H5I

— ANI (@ANI) July 27, 2022