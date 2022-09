नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन जांच के तहत कथित फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटरों के खिलाफ कोलकाता में की गई छापेमारी में सात करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है. केंद्रीय एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि गेमिंग एप ‘ई-नग्गेट्स’ और इसके प्रोमोटर आमिर खान के आधा दर्जन से ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की .Also Read - '2024 में बंगाल से शुरू होगा बीजेपी को हराने का खेला', विपक्षी एकता पर ममता बनर्जी का बयान

ईडी ने बताया, ''परिसरों से अब तक सात करोड़ रुपये से अधिक की नगदी बरामद की गयी है. बरामद नकदी की गिनती अब भी जारी है.'' कोलकाता पुलिस ने फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, और इसी से धन शोधन का मामला सामने आया है.

In search operations today, under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, at 6 premises in Kolkata in connection with an investigation relating to Mobile Gaming Application, Rs 7 Crores cash found so far, counting of the amount is still in progress. pic.twitter.com/VIkoLzE54K

