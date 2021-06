West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP in West Bengal) को एक बड़ा झटका लगा है. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक मुकुल रॉय एक बार फिर से घर वापसी करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए हैं. तृणमूल छोड़कर भगवा ब्रिगेड में शामिल होने के लगभग चार साल बाद रॉय आज शुक्रवार को अपने बेटे सुभ्रांशु रॉय के साथ एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. Also Read - बंगाल: CM ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, राज्यपाल बदलने की फिर उठाई मांग

रॉय को वापस पार्टी में शामिल करने के लिए बैठक के दौरान तृणमूल भवन में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि और अधिक लोग भाजपा से बाहर निकलेंगे और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे. रॉय और उनके बेटे की तृणमूल में वापसी पर अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया.

इस अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा मुकुल (रॉय) हमारे पुराने सदस्य हैं और वह अब वापस आ गए हैं. वह भाजपा में अच्छी स्थिति में नहीं थे क्योंकि भगवा पार्टी ने एजेंसियों के माध्यम से उन पर दबाव बनाया था, परिणामस्वरूप वह मानसिक तौर पर शांत नहीं थे. मैं देख रही हूं कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी. क्योंकि कोई भाजपा में नहीं रह सकता. यह एक हृदयहीन पार्टी है और कोई भी इंसान वहां नहीं रह सकता है.

2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले रॉय ने कहा कि मुझे फिर से परिचित लोगों के बीच होने का अच्छा अहसास हो रहा है. इसमें एक तरह का घरेलू माहौल है. मुझे विश्वास है कि हमारी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल एक बार फिर शीर्ष पर पहुंचेगा. यह पूछे जाने पर कि तृणमूल में उनकी वापसी क्यों हुई, पार्टी के पूर्व अखिल भारतीय महासचिव ने कहा मैं फिर से भाजपा के लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहां वापस आ गया हूं.

भाजपा में रहते हुए भी रॉय के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यहां तक क जब वह भाजपा में थे, तब भी उन्होंने मेरे या पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा. वह हमेशा हमारी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रहे हैं. यहां तक कि जब चुनाव थे, तब भी वह हमारी पार्टी के बारे में चुप थे.

यह संकेत देते हुए कि भाजपा के और नेताओं के तृणमूल में शामिल होने की संभावना है, मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल शांत और सौम्य सभी लोगों का स्वागत करेगी. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी को धोखा दिया और तृणमूल नेताओं को बदनाम किया. वे विश्वासघाती हैं और पार्टी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी. (IANS)