West Bengal News: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के सेतई में गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमला होने का आरोप लगाया है. लेकिन पुलिस ने कहा कि यह एक ‘मामूली धक्का-मुक्की’’ थी क्योंकि कुछ लोगों ने उनके सामने काले झंडे लहराने की कोशिश की. एसपी कूचबिहार सुमित कुमार ने बताया कि निसिथ प्रमाणिक का एक कार्यक्रम था. वहां जब वह रास्ते में जा रहे थे तो कुछ लोग काले झंडे लिए खड़े थे. मंत्री के काफिले में करीब 50 बाइकें थीं. बाइक सवार युवकों ने उतरकर लोगों पर काले झंडों से हमला कर दिया. इसके बाद उन्होंने बाइक तोड़ दी और 1-2 लोग घायल हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.Also Read - 'हम CAA लागू नहीं होने देंगे', ममता बनर्जी बोलीं तो केंद्रीय मंत्री ने कहा- पूरे देश में लागू होगा कानून

वहीं, गृह राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक ने अपने काफिले पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल सरकार सख्त है तो इतने लोग कैसे जमा हो गए? मेरे लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है जब राज्य पुलिस ने मेरे एस्कॉर्ट के लिए रास्ता बनाया था.

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद सभा में लाठी, पत्थर और अन्य हथियार भी थे. वे निश्चित रूप से फूलों की बौछार करने के लिए लाठी के साथ नहीं आए थे. यह कैसे हुआ यह एक सवाल है जो सरकार से पूछा जाना चाहिए. Also Read - तेलंगाना सरकार ने राज्य में सीबीआई को मामलों की जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस ली

MoS Home Nisith Pramanik had a program. There, when he was going on the way, some people were standing with black flags. There were about 50 bikes with the minister in his convoy. The boys on the bike got down and attacked the people with black flags: SP Coochbehar (03.11) pic.twitter.com/WZJchMGFEx

