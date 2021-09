Mysterious Fever In West Bengal: उत्तर बंगाल में एक अज्ञात बुखार (Mysterious Fever) का कहर बढ़ता जा रहा है. एक तरफ राज्य सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. वहीं इस बीच एक अज्ञात बुखार से उत्तर बंगाल के जिलों में दहशत का माहौल है. गंभीर रूप से बीमार बच्चों की संख्या लगभग 50 है. वहीं संक्रमित बच्चों के कुल संख्या की बात करें तो यहा आंकड़ा 500 पहुंच चुका है. वहीं अबतक इस बुखार से 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है. इस बाबत ममता बनर्जी सरकार द्वारा एक 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. इस मामले को लेकर आज 8 सदस्यीय कमेटी चर्चा भी करने वाली है.Also Read - Dengue And Viral in UP: फिरोजाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा में डेंगू और वायरल का कहर, जानें किस जिले में कितने मामले

बुखार का प्रकोप

बता दें कि एक तरफ राज्य सरकार जहां कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. वहीं नई अज्ञात बीमार के सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है. बता दें कि असप्ताल में भीड़ लगने लगे हैं. बता दें कि पिछले 12-14 दिनों से इस बुखार के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन अबतक यह पता नहीं चल सका है कि आखिर बुखार का कारण क्या है. इस बुखार में बच्चों को पेट दर्द, सांस लेने में दिकक्त और बुखार देखने को मिल रहा है. ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि आखिर इतने दिन होने के बावजूद बुखार के कारण का पता क्यों नहीं चल सका है.

उत्तर बंगाल के प्रभारी ओएसडी अधिकारी सुशांच रॉय ने पुष्टि की कि यह जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर यह जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं है तो आखिर किस प्रकार का बुखार है. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अब इस ओर भी कदम उठआए जा रहे हैं. बंगाल के जलपाईगुड़ी में अज्ञात बुखार समेत पूरे राज्य के किसी भी जिले में बच्चों के साथ क्या हो रहा है. इसपर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है.