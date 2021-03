Mamata Banerjee, West Bengal, BJP, Jagdeep Dhankhar, Nandigram, West bengal election, West bengal Election 2021, News: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कथित हमले के बाद बुधवार को कोलकाता एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की फोटो को उनके भतीजे व टीएमसी सांसद (TMC MP) अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने टि्वटर पर शेयर किया है और बीजेपी को चेताया है. अभिषेक बनर्जी ने टि्वटर पर लिखा है, भाजपा, रविवार, 2 मई को बंगाल के लोगों की शक्ति को देखने के लिए अपने आप को संभालो. वहीं, बुधवार को देर रात राज्यपाल जगदीप धनखड़ (jagdeep Dhankhar) सीएम ममता बनर्जी का हाल जानने सरकारी एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे. इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी समर्थकों ने उनका विरोध करते हुए ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए. Also Read - Mamata Banerjee Allegedly Attacked Live Updates: ममता बनर्जी नंदीग्राम से कोलकाता लाई गईं, इलाज के लिए SSKM अस्पताल में भर्ती

TMC MP Abhishek Banerjee tweets West Bengal CM Mamata Banerjee's picture admitted in hospital; says, "BJP, brace yourselves to see the power of people of Bengal on Sunday, May 2nd"

बता दें कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कथित हमले के बाद बुधवार को यहां एसएसकेएम अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया है. डॉक्‍टरों ने बताया कि मुख्यमंत्री को इस सरकारी अस्पताल के वुडबर्न वार्ड के विशेष केबिन नंबर 12.5 में ले जाया गया और वहां चलती फिरती एक्स-रे मशीन की मदद से उनका एक्सरे किया गया. वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री को इसी परिसर के बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में एमआरआई के लिए ले जाया गया.

She has gone for an MRI. There is a grave injury & she’s suffered a major crack. We are waiting for the medical reports: TMC MP Abhishek Banerjee while leaving from Kolkata’s SSKM Hospital where his aunt and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is admitted pic.twitter.com/aZM3RAjbDU

— ANI (@ANI) March 10, 2021