Lok Sabha Election 2024: नीतीश ने कहा वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे, ममता बोली- मैं चाहती हूं बीजेपी जीरो बन जाए

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की है. PTI

कोलकाता: बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) के नेता नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ आज सोमवार कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की है और कहा कि भारत के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सत्ता को केवल विज्ञापन में दिलचस्पी है.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने बात की, खासतौर से सभी पार्टियों के एकसाथ आने को लेकर और आने वाले संसदीय चुनाव को लेकर. जो भी आगे होगा, देश के हित में होगा. आज जो अब शासन कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है. वो केवल अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं. देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है.

ममता बनर्जी ने कहा, मैंने नीतीश जी से यही अनुरोध किया है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से हुआ था , तो हम भी बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग करें. हमें एक संदेश देना है कि हम सभी एक साथ हैं. मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मैं चाहती हूं कि भाजपा जीरो बन जाए.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को आज कोलकाता पहुंचे. दोनों आज दोपहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. कुमार और यादव हवाई अड्डे से सीधा राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ रवाना हुए, जहां वे बनर्जी के साथ बैठक की.

दोनों नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति पर बंद कमरे में चर्चा की. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम साथ-साथ आगे बढ़ेंगे. हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहते हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अब पता नहीं, ये (भाजपा) इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे? सभी को सतर्क होना है इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमारे बीच बहुत अच्छी बात हुई है. आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ में लाकर बातचीत करेंगे.

ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के साथ पिछले महीने इसी तरह की बैठकें की थीं. लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कुमार ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी. ( इनपुट: भाषा )

