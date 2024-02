Lok Sabha Polls: बंगाल में 'दीदी' ने कांग्रेस पर नहीं दिखाई 'ममता', राज्य की सभी 42 सीटों पर लड़ेगी TMC

Lok Sabha Elections 2024: पश्चिम बंगाल में ‘INDIA‘ गठबंधन में सीटों के समझौते पर अंतिम रूप देने की खबरों के बीच TMC ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह राज्य की सभी 42 सीटों (Bengal Seat Sharing) पर चुनाव लड़ेगी. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट, असम की कुछ सीट और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ने के रुख में ‘कोई बदलाव नहीं’ आया है. ओ ब्रायन का यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस जल्द ही TMC के साथ सीट समझौते को अंतिम रूप दे देगी.

TMC leader Derek O’Brien says ‘no change’ in party’s stand of contesting all 42 Lok Sabha seats in West Bengal, a few in Assam and one seat in Meghalaya, amid reports of seat-sharing talks with Congress

— Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2024