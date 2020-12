West Bengal politics News: Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana: इस राज्य के किसानों को लौटाना होगा 2.31 करोड़ रुपये, जानें वजह...

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के पहले ही बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है. इस बीच बंगाल की जमीन से कई विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे है. एनसीपी सुप्रीम शरद पवार ममता बनर्जी के साथ इस लड़ाई में मोदी के खिलाफ आ गए हैं.

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को पवार से बात की और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. "जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता जाएंगे." सियासी हलकों में आहट हो रही है कि पवार विपक्षी नेताओं के रूप में अपना बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी में है.

BJP के खिलाफ बड़े मोर्चा की तैयारी, TMC कर सकती है बड़ी रैली

तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी भाजपा विरोधी एक मोर्चा बनाने के अपने प्रयास के तहत कोलकाता में विपक्षी नेताओं की एक बड़ी रैली आयोजित करने पर विचार कर रही है.

पवार ने ममता बनर्जी से की बातचीत

एक सीनियर नेता ने कहा, ‘‘शरद पवार और ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थे तभी से उनके बीच बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। टेलीफोन पर एक बातचीज के दौरान, शरद जी ने उन्हें अपना समर्थन जताया. उन्होंने बंगाल आने और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने की इच्छा भी व्यक्त की है.

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को पवार से बात की और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. मलिक ने कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. ”जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता जाएंगे.’

