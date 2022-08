SSC Scam Case: शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को राहत नहीं मिली है. सेशन कोर्ट ने दोनों को 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मालूम हो कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ करने के लिए बुधवार को कोलकाता के दक्षिणी भाग में प्रेसीडेंसी कनेक्शनल होम (अलीपुर जेल) गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के इस नये दौर में चटर्जी से उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से मिली जानकारी के आधार पर सवाल-जवाब किया जाएगा, जिसे ईडी ने जांच के तहत गिरफ्तार भी किया था.Also Read - पार्थ चटर्जी के बाद एक और TMC नेता का नाम घोटाले में सामने आया, ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई दूरी

