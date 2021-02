Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच पश्चिम बंगाल में इसकी कीमत में एक रुपये की कटौती की गई है. ममता बनर्जी सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर कर में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की जो कि मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी. Also Read - PM Modi On Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले PM मोदी- पहले की सरकारों के चलते हुआ ऐसा

मित्रा ने कहा, 'केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.'

West Bengal government decides Re 1 cut in prices of petrol and diesel to be applicable from midnight, says State Finance Minister Amit Mitra

