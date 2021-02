Phase II of West Bengal Election 2021 Date Assembly wise, 30 Constituencies name, know every details here: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, “पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च और 1, 6, 10, 17, 22, 26 व 29 अप्रैल को होंगे।” Also Read - First Phase of West Bengal Election 2021 Date 30 Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में इन तीस विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होंगे चुनाव, ये रही पूरी लिस्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा. दूसरे चरण में 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-II Assembly Election Dates: 30 Constituencies name, know every details here)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 5 मार्च

नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 12 मार्च

नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 15 मार्च

प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 17 मार्च

चुनाव की तारीख (Date of polls): 1 अप्रैल

Poll Events Phase-I (30 ACs) Phase-II (30 ACs) Phase-III (31 ACs) Phase-IV (44 ACs) Phase-V (45 ACs) Phase-VI (43 ACs) Phase-VII (36 ACs) Phase-VIII (35 ACs) Date of Issue of Notification 02.03.2021 (Tuesday) 05.03.2021 (Friday) 12.03.2021 (Friday) 16.03.2021 (Tuesday) 23.03.2021 (Tuesday) 26.03.2021 (Friday) 31.03.2021 (Wednesday) 31.03.2021 (Wednesday) Last date of making nomination 09.03.2021 (Tuesday) 12.03.2021 (Friday) 19.03.2021 (Friday) 23.03.2021 (Tuesday) 30.03.2021 (Tuesday) 03.04.2021 (Saturday) 07.04.2021 (Wednesday) 07.04.2021 (Wednesday) Date of Scrutiny 10.03.2021 (Wednesday) 15.03.2021 (Monday) 20.03.2021 (Saturday) 24.03.2021 (Wednesday) 31.03.2021 (Wednesday) 05.04.2021 (Monday) 08.04.2021 (Thursday) 08.04.2021 (Thursday) Last date of withdrawal 12.03.2021 (Friday) 17.03.2021 (Wednesday) 22.03.2021 (Monday) 26.03.2021 (Friday) 03.04.2021 (Saturday) 07.04.2021 (Wednesday) 12.04.2021 (Monday) 12.04.2021 (Monday) Date of Poll 27.03.2021 (Saturday) 01.04.2021 (Thursday) 06.04.2021 (Tuesday) 10.04.2021 (Saturday) 17.04.2021 (Saturday) 22.04.2021 (Thursday) 26.04.2021 (Monday) 29.04.2021 (Thursday) Date of Counting 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) Date of completion 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday)

दूसरे चरण में इन सीटों पर होगा मतदान, विधानसभा वार जानिए अपनी सीट पर चुनाव की तारीख (West Bengal Phase-II Voting date, know the 30 Constituencies wise date of election on your assembly seat)

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name 1. 127 – Gosaba (SC) 2. 130 – Patharpratima 3. 131 – Kakdwip 4. 132 – Sagar 5. 203 – Tamluk 6. 204 – Panskura Purba 7. 205 – Panskura Paschim 8. 206 – Moyna 9. 207 – Nandakumar 10. 208 – Mahisadal 11. 209 – Haldia (SC) 12. 210 – Nandigram 13. 211 – Chandipur 14. 224 – Kharagpur Sadar 15. 225 – Narayangarh 16. 226 – Sabang 17. 227 – Pingla 18. 229 – Debra 19. 230 – Daspur 20. 231 – Ghatal (SC) 21. 232 – Chandrakona (SC) 22. 235 – Keshpur (SC) 23. 251 – Taldangra 24. 252 – Bankura 25. 253 – Barjora 26. 254 – Onda 27. 255 – Bishnupur 28. 256 – Katulpur (SC) 29. 257 – Indus (SC) 30. 258 – Sonamukhi (SC)

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे यहां विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है।

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Cngress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.