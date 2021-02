Phase III of West Bengal Election 2021 Date Assembly wise, 31 Constituencies name, know every details here: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान होगा. ये जानकारी चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दी. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च और 1, 6, 10, 17, 22, 26 व 29 अप्रैल को होंगे।” Also Read - Phase II of West Bengal Election Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में इन 30 सीटों पर होंगे चुनाव, ये रही पूरी List

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा. तीसरे चरण में 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-III Assembly Election Dates: 31 Constituencies name, know every details here)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 12 मार्च

नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 19 मार्च

नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 20 मार्च

प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 22 मार्च

चुनाव की तारीख (Date of polls): 6 अप्रैल

तीसरे चरण में इन 31 सीटों पर होगा मतदान, विधानसभा वार जानिए अपनी सीट पर चुनाव की तारीख (West Bengal Phase-III Voting date, know the 31 Constituencies wise date of election on your assembly seat)

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name 1. 128 – Basanti (SC) 2. 129 – Kultali (SC) 3. 133 – Kulpi 4. 134 – Raidighi 5. 135 – Mandirbazar (SC) 6. 136 – Jaynagar (SC) 7. 137 – Baruipur Purba (SC) 8. 138 – Canning Paschim (SC) 9. 139 – Canning Purba 10. 140 – Baruipur Paschim 11. 141 – Magrahat Purba (SC) 12. 142 – Magrahat Paschim 13. 143 – Diamond Harbour 14. 144 – Falta 15. 145 – Satgachhia 16. 146 – Bishnupur (SC) 17. 177 – Uluberia Uttar (SC) 18. 178 – Uluberia Dakshin 19. 179 – Shyampur 20. 180 – Bagnan 21. 181 – Amta 22. 182 – Udaynarayanpur 23. 183 – Jagatballavpur 24. 195 – Jangipara 25. 196 – Haripal 26. 197 – Dhanekhali (SC) 27. 198 – Tarakeswar 28. 199 – Pursurah 29. 200 – Arambag (SC) 30. 201 – Goghat (SC) 31. 202 – Khanakul

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे यहां विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है।

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Cngress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.