वेस्ट बंगाल एसेंबली इलेक्शन 2021 में चौथे चरण में 44 सीटों के लिए वोटिंग होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पश्चिम बंगाल के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में आठ चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च और 1, 6, 10, 17, 22, 26 व 29 अप्रैल को होंगे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा. चौथे चरण में 44 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-IV Assembly Election Dates: 44 Constituencies name, know every details here)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 16 मार्च

नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 23 मार्च

नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 24 मार्च

प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 26 मार्च

चुनाव की तारीख (Date of polls): 10 अप्रैल

चौथे चरण में इन 44 सीटों पर होगा मतदान, विधानसभा वार जानिए अपनी सीट पर चुनाव की तारीख (West Bengal Phase-IV Voting date, know the 44 Constituencies wise date of election on your assembly seat)

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name 1. 1 – Mekliganj (SC) 2. 2 – Mathabhanga (SC) 3. 3 – Coochbehar Uttar (SC) 4. 4 – Coochbehar Dakshin 5. 5 – Sitalkuchi (SC) 6. 6 – Sitai (SC) 7. 7 – Dinhata 8. 8 – Natabari 9. 9 – Tufanganj 10. 10 – Kumargram (ST) 11. 11 – Kalchini (ST) 12. 12 – Alipurduars 13. 13 – Falakata (SC) 14. 14 – Madarihat (ST) 15. 147 – Sonarpur Dakshin 16. 148 – Bhangar 17. 149 – Kasba 18. 150 – Jadavpur 19. 151 – Sonarpur Uttar 20. 152 – Tollyganj 21. 153 – Behala Purba 22. 154 – Behala Paschim 23. 155 – Maheshtala 24. 156 – Budge Budge 25. 157 – Metiaburuz 26. 169 – Bally 27. 170 – Howrah Uttar 28. 171 – Howrah Madhya 29. 172 – Shibpur 30. 173 – Howrah Dakshin

31. 174 – Sankrail (SC) 32. 175 – Panchla 33. 176 – Uluberia Purba 34. 184 – Domjur 35. 185 – Uttarpara 36. 186 – Sreerampur 37. 187 – Champdani 38. 188 – Singur 39. 189 – Chandannagar 40. 190 – Chunchura 41. 191 – Balagarh (SC) 42. 192 – Pandua 43. 193 – Saptagram 44. 194 – Chanditala

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे यहां विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है.

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Cngress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.