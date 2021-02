Phase VII of West Bengal Election 2021 Date Assembly wise, 36 Constituencies name, know every details here: चुनाव आयोग ने 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की है. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आठ चरणों (full detail of the West Bengal Assembly Election poll schedule:) में होगा. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है. Also Read - Phase VI of West Bengal Election Date Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में छठे चरण में इन 43 सीटों पर होंगे चुनाव, यहां देखिए पूरी List और मतदान की तारीख

पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी. चुनाव आयोग (Election Commission) के मुताबिक बंगाल (West Bengal Elections Date) में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव होगा. वहीं चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे. Also Read - Phase V of West Bengal Election Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में पांचवे चरण में इन 45 सीटों पर होंगे चुनाव, यहां देखिए पूरी List और मतदान की तारीख

वेस्ट बंगाल एसेंबली इलेक्शन 2021 में सातवें चरण में 36 सीटों के लिए वोटिंग होगी. Also Read - Phase IV of West Bengal Election Date Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में इन 44 सीटों पर होंगे चुनाव, यहां देखिए पूरी List और मतदान की तारीख

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सातवें चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा. सातवें चरण में 36 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-VII Assembly Election Dates: 36 Constituencies name, know every details here)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 31 मार्च

नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 7 अप्रैल

नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 8 अप्रैल

प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 12 अप्रैल

चुनाव की तारीख (Date of polls): 26 अप्रैल

सातवें चरण में इन 36 सीटों पर होगा मतदान, विधानसभा वार जानिए अपनी सीट पर चुनाव की तारीख (West Bengal Phase-VII Voting date, know the 36 Constituencies wise date of election on your assembly seat)

List of Thirty Six(36) Assembly Constituencies of West Bengal going to polls in Phase-VII

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name 1. 37 – Kushmandi (SC) 2. 38 – Kumarganj 3. 39 – Balurghat 4. 40 – Tapan (ST) 5. 41 – Gangarampur (SC) 6. 42 – Harirampur 7. 43 – Habibpur (ST) 8. 44 – Gazole (SC) 9. 45 – Chanchal 10. 46 – Harischandrapur 11. 47 – Malatipur 12. 48 – Ratua 13. 55 – Farakka 14. 56 – Samserganj 15. 57 – Suti 16. 58 – Jangipur 17. 59 – Raghunathganj 18. 60 – Sagardighi 19. 61 – Lalgola 20. 62 – Bhagawangola 21. 63 – Raninagar 22. 64 – Murshidabad 23. 65 – Nabagram (SC) 24. 158 – Kolkata Port 25. 159 – Bhabanipur 26. 160 – Rashbehari 27. 161 – Ballygunge 28. 275 – Pandabeswar 29. 276 – Durgapur Purba 30. 277 – Durgapur Paschim

31. 278 – Raniganj 32. 279 – Jamuria 33. 280 – Asansol Dakshin 34. 281 – Asansol Uttar 35. 282 – Kulti 36. 283 – Barabani

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे यहां विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है.

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Congress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.