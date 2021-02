Phase VIII of West Bengal Election 2021 Date Assembly wise, 35 Constituencies name, know every details here: वेस्ट बंगाल में आठ फेज में विधानसभा का चुनाव होगा. 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी. एक अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे फेज का मतदान, 17 अप्रैल को पांचवे फेज का मतदान, 22 अप्रैल को छठे फेज का मतदान, 26 अप्रैल को सातवें फेज का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी आठवें फेज का मतदान होगा. Also Read - Phase VII of West Bengal Election Date Assembly Constituencies Name: पश्चिम बंगाल में सातवें चरण में इन 36 सीटों पर होंगे चुनाव, यहां देखिए पूरी List और मतदान की तारीख

वहीं दो मई को चुनाव के नतीजे आएंगे. बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं. यही नहीं मतदान का समय भी एक घंटा बढ़ाया गया है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में आठवें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. आठवें चरण में 35 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-VIII Assembly Election Dates: 35 Constituencies name, know every details here)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 31 मार्च

31 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 7 अप्रैल

7 अप्रैल नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 8 अप्रैल

8 अप्रैल प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 12 अप्रैल

12 अप्रैल चुनाव की तारीख (Date of polls): 29 अप्रैल

आठवें चरण में इन 35 सीटों पर होगा मतदान, विधानसभा वार जानिए अपनी सीट पर चुनाव की तारीख (West Bengal Phase-VIII Voting date, know the 35 Constituencies wise date of election on your assembly seat)

List of Thirty Five(35) Assembly Constituencies of West Bengal going to polls in Phase-VIII as per Annexure-4

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name 1. 49 – Manikchak 2. 50 – Maldaha (SC) 3. 51 – English Bazar 4. 52 – Mothabari 5. 53 – Sujapur 6. 54 – Baisnabnagar 7. 66 – Khargram (SC) 8. 67 – Burwan (SC) 9. 68 – Kandi 10. 69 – Bharatpur 11. 70 – Rejinagar 12. 71 – Beldanga 13. 72 – Baharampur 14. 73 – Hariharpara 15. 74 – Nowda 16. 75 – Domkal 17. 76 – Jalangi 18. 162 – Chowrangee 19. 163 – Entally 20. 164 – Beleghata 21. 165 – Jorasanko 22. 166 – Shyampukur 23. 167 – Maniktala 24. 168 – Kashipur-Belgachhia 25. 284 – Dubrajpur (SC) 26. 285 – Suri 27. 286 – Bolpur 28. 287 – Nanoor (SC) 29. 288 – Labpur 30. 289 – Sainthia (SC)

31. 290- Mayureswar 32. 291- Rampurhat 33. 292- Hansan 34. 293- Nalhati 35. 294- Murarai

A: Schedule for General Election to the Legislative Assembly of West Bengal:

Poll Events Phase-I (30 ACs) Phase-II (30 ACs) Phase-III (31 ACs) Phase-IV (44 ACs) Phase-V (45 ACs) Phase-VI (43 ACs) Phase-VII (36 ACs) Phase-VIII (35 ACs) Date of Issue of Notification 02.03.2021 (Tuesday) 05.03.2021 (Friday) 12.03.2021 (Friday) 16.03.2021 (Tuesday) 23.03.2021 (Tuesday) 26.03.2021 (Friday) 31.03.2021 (Wednesday) 31.03.2021 (Wednesday) Last date of making nomination 09.03.2021 (Tuesday) 12.03.2021 (Friday) 19.03.2021 (Friday) 23.03.2021 (Tuesday) 30.03.2021 (Tuesday) 03.04.2021 (Saturday) 07.04.2021 (Wednesday) 07.04.2021 (Wednesday) Date of Scrutiny 10.03.2021 (Wednesday) 15.03.2021 (Monday) 20.03.2021 (Saturday) 24.03.2021 (Wednesday) 31.03.2021 (Wednesday) 05.04.2021 (Monday) 08.04.2021 (Thursday) 08.04.2021 (Thursday) Last date of withdrawal 12.03.2021 (Friday) 17.03.2021 (Wednesday) 22.03.2021 (Monday) 26.03.2021 (Friday) 03.04.2021 (Saturday) 07.04.2021 (Wednesday) 12.04.2021 (Monday) 12.04.2021 (Monday) Date of Poll 27.03.2021 (Saturday) 01.04.2021 (Thursday) 06.04.2021 (Tuesday) 10.04.2021 (Saturday) 17.04.2021 (Saturday) 22.04.2021 (Thursday) 26.04.2021 (Monday) 29.04.2021 (Thursday) Date of Counting 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) 02.05.2021 (Sunday) Date of completion 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday) 04.05.2021 (Tuesday)

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे यहां विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है.

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Congress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.