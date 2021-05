West Bengal Violence, PM Modi, West Bengal, Governor, News, BJP, TMC: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ( West Bengal Election) के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्‍य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ( West Bengal Governor) को फोन करके कानून और व्यवस्था कि स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया है. Also Read - BJP एमपी ने दी चेतावनी, TMC के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज मंगलवार को कहा, पीएम ने फोन किया और गंभीर रूप से चिंताजनक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की. मैंने गंभीर चिंताओं को साझा किया, यह देखते हुए कि हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोकटोक जारी हैं. संबंधित लोगों को व्‍यवस्‍था को बहाल करने के लिए कार्य करना चाहिए.

PM called & expressed his serious anguish & concern at alarmingly worrisome law & order situation. I share grave concerns, given that violence vandalism, arson, loot & killings continue unabated. Concerned must act in overdrive to restore order: West Bengal Governor

