PM Kisan Samman Nidhi Yojana installment in West Bengal: पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर के किसानों को सीधा लाभ उनके खाते में भेजती है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त के रूप में एक साल में कुल 6,000 रुपये (pm kisan samman nidhi yojana benefits) सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा किए जाते हैं.

वैसे तो लगभग सभी राज्यों में ये येजना लागू है लेकिन एक राज्य है जहां अभी भी इस योजना का क्रियान्वयन होना अभी बाकी है. हालांकि अब यहां भी किसानों के खाते में जल्द ही PM Kisan Samman Nidhi Yojana की पहली किस्त पहुंच जाएगी. हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की (PM Kisan Samman Nidhi Yojana in West Bengal) जहां पीएम किसान योजना लागू होनी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित न करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan yojana status) के तहत ढाई लाख लाभार्थी किसानों के नाम की सूची केंद्र को सौंपी थी. बनर्जी ने पूछा कि केंद्र सरकार ने अभी तक इन लाभार्थियों (pm kisan samman nidhi yojana beneficiary) को नकद राशि क्यों नहीं दी है.

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से छह लाख आवेदकों की सूची मिली थी जिनमें से ढाई लाख नामों का सत्यापन करने के बाद उन्हें केंद्र को भेज दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में 19 औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करेगी जिसमें 72,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 3.29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे. विधानसभा में पांच फरवरी को लेखानुदान पेश किया गया था जिस पर चर्चा के दौरान उठाए गए प्रश्नों का बनर्जी जवाब दे रही थीं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक दिसंबर, 2018 से लागू है हालांकि योजना की घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी 2019 को संसद में पेश अंतरिम बजट के दौरान की थी.