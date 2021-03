PM Modi Kolkata Rally LIVE Video: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2021) की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज पहली बार कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर चुनावी हुंकार भरेंगे. पीएम मोदी की रैली में आज मंच पर काली टोपी-काला चश्मा पहने पहुंचे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे भाजपा की तरफ से बंगाल के सीएम फेस होंगे….. Also Read - Mithun Chakraborty की बहू मदालसा शर्मा उतरीं स्विमिंग पूल में, तस्वीर लगा रही पानी में आग

पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली हो रही है. कुछ ही देर में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे. इसके लिए पीएम दोपहर 1.30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे. 2 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में रैली को संबधित करेंगे. Also Read - मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय के खिलाफ रेप का आरोप, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का निर्देश

PM Modi Kolkata Rally LIVE:

-बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती, मुकुल राय ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल कराया.

West Bengal: Actor Mithun Chakraborty joins Bharatiya Janata Party at PM’s rally at Brigade Parade Ground, Kolkata pic.twitter.com/fj7bB5EQzb

Kolkata: People in large numbers gathered at Brigade Parade Ground for Prime Minister Narendra Modi’s public rally#WestBengal pic.twitter.com/c9AkMp64Ul

— ANI (@ANI) March 7, 2021