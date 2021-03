ढाका: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बांग्लादेश (Bangladesh) के ओराकांडी में स्थित मतुआ मंदिर में शनिवार को पूजा अर्चना की. ओरकांडी में ही मतुआ समुदाय के अध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था. मोदी ने हरिचंद-गुरुचंद मंदिर में पूजा की जहां उनका स्वागत स्थानीय परंपरा के मुताबिक, ‘धाक, शंख और उलू’से किया गया. वह मास्क लगा कर मंदिर पहुंचे. पीएम ने कहा- मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं, जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय ( Matua community) के मेरे हजारों-लाखों भाई-बहन ओराकांडी आकर महसूस कर हैं. Also Read - PM मोदी ने बांग्‍लादेश में जशोरेश्वरी काली मंदिर में की पूजा, बोले- मां कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं



दो दिन की बांग्लादेश यात्रा पर शुक्रवार को ढाका पहुंचे पीएम मोदी ने ओराकांडी में स्थित मतुआ मंदिर में शनिवार को पूजा अर्चना की. ओरकांडी में ही मतुआ समुदाय के अध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था.

मैं कई वर्षों से ओराकांडी आने का इंतजार कर रहा था

पीएम मोदी ने ओराकांडी मंदिर में दर्शन के बाद कहा, ”मैं कई वर्षों से ओराकांडी आने का इंतजार कर रहा था और जब मैं 2015 में बांग्लादेश आया था तो मैंने ओराकांडी जाने की अभिलाषा व्यक्त की थी. मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं, जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों-लाखों भाई-बहन ओराकांडी आकर महसूस कर हैं.”

भारत ओराकांडी में एक मिडिल स्कूल को आधुनिक बनाएगा और एक प्राथमिक स्कूल खोलेगा: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ओराकांडी में एक मिडिल स्कूल को आधुनिक बनाएगा और एक प्राथमिक स्कूल भी खोलेगा. प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाए के लोगों से बातचीत के दौरान यह बात कही.

ओराकांडी मतुआ समुदाय का मूल स्थान है

अपनी यात्रा से पहले मोदी ने कहा था कि वह ओराकंडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं. बता दें कि ओराकांडी मतुआ समुदाय का मूल स्थान है. इस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में रहते हैं. अपनी यात्रा से पहले मोदी ने कहा था कि वह ओराकंडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं, जहां श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने अपने पवित्र संदेशों का प्रसार किया था.

#WATCH | PM Narendra Modi concluded his address to Matua community in Orakandi, Bangladesh with slogans, earlier today. pic.twitter.com/Ou5l8T8bPQ

— ANI (@ANI) March 27, 2021