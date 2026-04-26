PM मोदी ने थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर में टेका माथा, मां को चढ़ाया जाता है मांसाहारी प्रसाद

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PM मोदी ने थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर में टेका माथा, मां को चढ़ाया जाता है मांसाहारी प्रसाद
पीएम मोदी ने कोलकाता के थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए. आपको बता दें इस मंदिर में मां को नॉन-वेज प्रसाद चढ़ाया जाता है. आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास.
कोलकाता दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने मशहूर थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर में माथा टेका. इस मंदिर में उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है. प्रधानमंत्री ने शंख की आवाज और जयकारों के बीच, मां सिद्धेश्वरी के दर्शन किए. चलिए आपको बताते हैं थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें और पीएम मोदी कोलकाता दौरे के बारे में…
300 साल पुराना है मंदिर का इतिहास
थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना बताया जाता है, इसकी स्थापना साल 1703 में हुई थी. यह कोलकाता के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित काली मंदिरों में गिना जाता है. यहां मां काली की पूजा ‘मां सिद्धेश्वरी’ के रूप में की जाती है. भक्त मानते हैं कि यह देवी जाग्रत हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी करती हैं. यही वजह है कि दूर-दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर की दीवारों और वातावरण में आज भी पुरानी परंपराओं और आस्था की झलक नजर आती है.
Joi Maa Kali!
Joi Maa Durga!
In Kolkata this evening, I prayed at the Thanthania Kalibari.
This ancient Temple has a very close connection with Bengali culture and Kolkata in particular. It also has a very close association with Sri Ramakrishna, who used to pray there very… pic.twitter.com/WgbSrCTQ78
— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
रामकृष्ण परमहंस से है खास नाता
इस मंदिर का कनेक्शन महान संत रामकृष्ण परमहंस से भी रहा है. वे अक्सर यहां आकर मां की भक्ति में लीन हो जाते थे और भजन गाते थे. मंदिर की दीवारों पर उनके कहे शब्द ‘शंकरर हृदय माझे, काली विराजे’ आज भी लिखे हुए हैं. जो इस जगह की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत बनाते हैं. यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ महसूस होती है.
नॉन-वेज प्रसाद की अनोखी परंपरा
थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर की खास पहचान इसका प्रसाद है. यहां मां को ‘दाब-चिंगड़ी’ यानी नारियल में पका हुआ झींगा चढ़ाया जाता है, जोकि एक मांसाहारी प्रसाद है. कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत खुद रामकृष्ण परमहंस ने की थी. उन्होंने केशव चंद्र सेन के स्वास्थ्य के लिए मां से प्रार्थना करते हुए यह भोग लगाया था. तब से यह रिवाज आज तक जारी है. भारत में ऐसे बहुत कम मंदिर हैं जहां इस तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है.
मंदिर की खास बातें भी जान लें
प्रधानमंत्री मोदी का इस मंदिर में जाना सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश भी था. बंगाल की पहचान, वहां की परंपराएं और मां काली की आस्था को सम्मान देने का यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. इस मंदिर की खास बातों में इसका 300 साल पुराना इतिहास, मां सिद्धेश्वरी की जाग्रत मान्यता, रामकृष्ण परमहंस से जुड़ाव और नॉन-वेज प्रसाद की अनोखी परंपरा शामिल है. इसके अलावा, यह मंदिर कोलकाता की पुरानी गलियों में स्थित होकर आज भी अपनी विरासत को जिंदा रखे हुए है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें