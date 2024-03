PM मोदी और ममता बनर्जी मिले, मीटिंग में क्या हुई चर्चा... पश्चिम बंगाल की सीएम ने खुद बताया

PM Modi Mamata Banerjee Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे. पीएम मोदी ने आज यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की. ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई है. इस मीटिंग में पीएम मोदी और सीएम ममता के बीच क्या बातचीत हुई, ये भी खुद सीएम ने बताया है.

#WATCH | After meeting with PM Modi, West Bengal CM Mamata Banerjee says, “This is a protocol meeting & courtesy meeting. I am not going to discuss any political things, because this is not at all a political meeting…” pic.twitter.com/lDctex6247

— ANI (@ANI) March 1, 2024