PM Narendra Modi Rally in West Bengal and Assam: देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चर्चित नेताओं की फौज को उन राज्यों में उतार दिया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं. गुरुवार के दिन पीएम मोदी बंगाल और असम दोनों ही जगहों पर रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. दोनों राज्यों में रैली से पहले पीएम मोदी बीते कल कह चुके हैं कि बंगाल के लोगों के मन में परिवर्तन की इच्छा जगी है. भाजपा का सुशासन का एजेंडा अब लोगों के बीच स्थान बनाने लगा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे 18 मार्च यानी आज असम और बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे. उन्होंने लिखा मुझे 18 मार्च के पश्चिम बंगाल में अपने भाईयों और बहनों के बीच उपस्थित होने का अवसर मिलेगहा. उन्होंने लिखा कि मैं पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करूंगा. भाजपा के सुशासन का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है. पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है.

वहीं असम में अपनी रैली को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि 18 मार्च को मैं असम में रहूंगा. करीमगंज में रैली के दौरान असम जैसे महान राज्य के लोगों के बीच उपस्थि रहने को लेकर उत्सुक हूं. पिछले 5 साल में असम की जनता ने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखा है. विकास के एजेंडे को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को जनता का आशीर्वाद चाहिए.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा. पहली चरण का चुनाव 27 मार्च को बंगाल में होने वाला है. वहीं 2 मई के दिन सभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी. बता दें कि भाजपा बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है. ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी भाजपा के खिलाफ रणनीति पर काम कर रही हैं.