कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने आज शनिवार को तब गिरफ्तार कर लिया, जब वह हिंसाग्रस्त हावड़ा जाने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर के बालुरघाट से सांसद मजूमदार को विद्यासागर सेतु पर स्थित एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया. बता दें कि, भाजपा की निलंबित प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान देने के बाद शुक्रवार को हावड़ा जिले के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली थी. इसके बाद आज शनिवार को हावड़ा जिले के पांचला बाजार इलाके में हिंसा की ताजा घटनाएं सामने आईं. इस बीच, सीएम ममता बनर्जी ने हिंसाग्रस्त हावड़ा के कुछ बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं.Also Read - यूपी: जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 230 लोग गिरफ्तार, कड़ी धाराओं में FIR, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, संपत्ति होगी

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”हावड़ा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जहां मजूमदार प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. उनके दौरे से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती थी. एहतियात के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. Also Read - बीजेपी से दुश्मनी थी और है, मरने के बाद मेरी कब्र की भी दुश्मनी रहेगी: सपा नेता आज़म खान

Controversial remark row | West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar was arrested by police under preventive sections when he was on the way to the Howrah protest site as Section 144 remains in effect at the site pic.twitter.com/ZCDCu9y8YE

— ANI (@ANI) June 11, 2022