नई दिल्ली: पूरा देश आज रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2021) मना रहा है. बहनों ने भाईयों की कलाई पर राखी बाँधी. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के दम-दम क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहाँ टीएमसी से जुड़ीं और अन्य महिलाओं ने लोगों को राखी बाँधी. इस दौरान अफगानिस्तान के राहने वाले लोगों को भी राखी बाँधी गई.

ख़ास बात ये रही कि इनमें से राखियों पर मामला बनर्जी की तस्वीर लगी थी. तस्वीर के साथ ही राखियों पर बांग्ला में 'दिल्ली चलो' लिखा था. टीएमसी से जुड़ी महिलाओं ने लोगों के हाथों में यही राखी बाँधी.

West Bengal: TMC organised a #Rakshabandhan event in Dum Dum area of North 24 Parganas district today. Women tied rakhis to Afghan nationals and others living in the area. pic.twitter.com/tU5t4ftwwb

— ANI (@ANI) August 22, 2021