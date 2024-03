Sandeshkhali Case: शाहजहां शेख को आज ही CBI को सौंपिए, बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका

Sandeshkhali Case: संदेशखाली मामले में गिरफ्तार शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह शाहजहां शेख को आज ही (05 मार्च) सीबीआई (CBI) को सौंप दे. कोर्ट ने शाम साढ़े 4 बजे तक शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh News) और उससे जुड़ा दस्तावेज CBI को देने का निर्देश दिया है.

Calcutta High Court transfers to CBI the Sandehskhali case which pertains to the attack on ED officials. CBI is also expected to take the custody of suspended TMC leader Shiekh Shahjahan.

— ANI (@ANI) March 5, 2024