Sandeshkhali News: संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी TMC नेता शाहजहां शेख को गुरुवार (29 फरवरी) की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके बाद उसे पश्चिम बंगाल के बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने शाहजहां शेख की जमानत की अर्जी को खारिज कर लिया. साथ ही कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी में रखने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की लंबे समय से पुलिस और प्रशासन द्वारा तलाश की जा रही थी. आखिरकार 55 वें दिन तलाशी के दौरान गुरुवार की सुबह शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक शाहजहां शेख को संदेशखाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर मिनाखान क्षेत्र में एक घर से गिरफ्तार किया गया.

#WATCH | Advocate Raja Bhowmick, Lawyer of TMC leader Sheikh Shahjahan says, ” …Police sought 14 days custody (of Sheikh Shahjahan) but the court gave 10 days…on 10th March, he will be produced in court again” https://t.co/MxghbFVwdE pic.twitter.com/uGqH7crnXO

— ANI (@ANI) February 29, 2024