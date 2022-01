बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह (BJP MP Arjun Singh) पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद रविवार को कोलकाता के पास भाटपारा में भारतीय जनता पार्टी ( BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने बताया कि सांसद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose) के उपलक्ष्य में रखे गए एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे जब यह घटना हुई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि हालात बिगड़ता देख अर्जुन सिंह के सुरक्षाकर्मियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की, वहीं दूसरा पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं था.Also Read - Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti: कुशल योद्धा थे सुभाष बाबू, जानें किन परिस्थितियों में देश को मिली थी आजादी

#WATCH | Scuffle broke out between TMC and BJP supporters during an event on the 125th birth anniversary of Netaji #SubhasChandraBose, in Bhatpara, West Bengal. pic.twitter.com/kRr6dIJWtl

