Bengal News: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की गई जान

Bengal News: पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में पटाखे की एक फैक्ट्री में धमाके की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट का इतना भयानक था कि इमारत पूरी तरह से ढह गई. उन्होंने बताया, ‘यह एक घर के अंदर हुआ जहां अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था. मामले की जांच की जा रही है.’ उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना की सीआईडी जांच कराने की घोषणा की है.

West Bengal | Seven people have died in an explosion in a factory in Egra, confirms the Superintendent of Police of East Midnapore. Details awaited. — ANI (@ANI) May 16, 2023