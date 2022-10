बंगाल के जलपाईगुड़ी में विजयदशमी के दिन दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान नदी में अचानक आयी बाढ़ में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. घटना के वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के तट पर विसर्जन के लिए एकत्र थे.Also Read - Dussehra 2022: रावण दहन की राख से करें से ये विशेष उपाय, रातोंरात बदल जाएगी जिंदगी

Flash flood at the Malbazar river during Durga Viserjan. More than 100 people missing. No one knows how many dead! Many trying to save their loved ones! A black day for my home town. We need all your prayers. Pray for us.. pic.twitter.com/RCWwpt5bVW

— Vikram Agarwal (@Vikram_Tub) October 5, 2022