संदेशखालि में यौन हिंसा: अब तक 17 अरेस्ट, ममता बनर्जी ने RSS को लेकर विधानसभा में क्या कहा?

Sexual violence in Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं द्वारा यौन हिंसा और रेप की शिकायत और लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बयान दिया है. ममता बनर्जी ने कहा कि संदेशखालि क्षेत्र में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित अत्याचारों को लेकर जिस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और न ही होने देंगी.

RSS पर साधा निशाना: ममता बनर्जी ने कहा कि जहां अशांति है, वहां आरएसएस का आधार है. इस क्षेत्र में 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे. यह संवेदनशील दंगा स्थलों में से एक है. सरस्वती पूजा के दौरान भी बवाल को हमने दृढ़ता से संभाला अन्यथा वहां भी कुछ और ही योजनाएँ थीं”

संदेशाखालि की स्थिति पर नजर: ममता बनर्जी ने कहा कि ‘हम संदेशाखालि की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. किसी भी गलत काम में शामिल किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा. मैंने वहां राज्य महिला आयोग को भेजा है. संदेशाखालि के लिए एक पुलिस दल बनाया है.’ ममता बनर्जी ने कहा कि ‘क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए एक भयानक साजिश रची जा रही है और राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है.’’

On Sandeshkhali violence, West Bengal CM Mamata Banerjee says “I have never supported injustice. I sent the state commission and administration there. 17 people have been arrested so far…Our women’s team is present there. A women police team is visiting people at their… pic.twitter.com/n9ZPR7BBnC

— ANI (@ANI) February 15, 2024