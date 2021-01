नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया . गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई है और इस समय उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वुडलैंड्स अस्पता पहुंची और सौरव गांगुली की हेल्थ के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली. Also Read - सौरव गांगुली की हेल्थ को लेकर आया बड़ा अपडेट, 'दादा की एंजियोप्लास्टी के बाद दिल की नसों में डाला गया स्टेंट'

इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने दादा के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट भी किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,'' यह सुनकर दुख हुआ कि सौरव गांगुली को दिल का हलका दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है . उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं .''

वुडलैंड्स अस्पताल के डॉक्टर सरोज मंडल ने बताया कि प्रारंभिक एंजियोप्लास्टी में धमनियों में आए अवरोध का उपचार किया जाता है जिससे ही हृदय की ओर जाने वाले रक्त के प्रवाह में सुधार हो. उनकी तीन धमनियों में अवरोध पाया गया जिसे हटाने के लिये स्टेंट दिया गया .उन्होंने बताया कि और स्टेंट देने के बारे में बाद में उनकी हालत देखकर फैसला लिया जायेगा .

