West Bengal, Mumbai, jihadi, terrorist,: पश्चिम बंगाल पुलिस ( West Bengal Police ) के स्पेशल टास्क फोर्स (special Task Force) की टीम ने महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई (Mumbai) से प्रतिबंधित जिहादी आतंकवादी (jihadi Terrorist organisations) संगठनों और अत्यधिक कट्टरपंथी गुप्त गतिविधियों (radicalised covert activities) के साथ नियमित संपर्क के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने आज शनिवार को इस कार्रवाई को एटीएस मुंबई की मदद से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है.Also Read - CBI ने TMC के सीनियर नेता राजू साहनी को किया गिरफ्तार, 80 लाख रुपये कैश बरामद

पश्चिम बंगाल पुलिस ( West Bengal Police) के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के मुताबिक, अरेस्ट किए गए दो आरोपी समीर हुसैन शेख और सद्दाम हुसैन खान हैं . समीर हुसैन शेख को डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन क्षेत्र और और सद्दाम हुसैन खान को मुंबई के निर्मलनगर से अरेस्ट किया गया है. Also Read - 'काश मैंने राजनीति पहले ही छोड़ दी होती', बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का छलका दर्द

STF West Bengal officers today arrested Samir Hossain Shaikh from Diamond Harbour PS area& Saddam Hossain Khan from Nirmalnagar Mumbai with the help of ATS Mumbai on charges of regular contacts with banned jihadi terrorist organisations & highly radicalised covert activities: STF pic.twitter.com/PjCSuG5I1p

— ANI (@ANI) September 3, 2022