WB Assembly Election 2021: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) पर निशाना साधते हुए बीजेपी (BJP) के नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने कहा है कि 'पीएम मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ बोलने का मतलब है भारत माता और देश की डेमोक्रेसी (Democracy) के खिलाफ बोलना'. न्यूज एजेंसी ANI के साथ बात-चीत के दौरान अधिकारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया.

इस बार बंगाल में रंगों की होली की जगह चुनाव की होली खेली जाएगी तभी तो दोनों पार्टियां रंगों की जगह तीखे शब्दों के बाण फेंक रहे हैं. ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने इगरा और पटशपुर में हुए एक समारोह में कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine) से हुए समस्या पर पीएम मोदी की आलोचना की थी. इसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बनाया वैक्सीन आपको लेना ही होगा क्योंकि पाकिस्तान और बांगलादेश के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं है. पीएम मोदी को चुनकर लाया गया है. उनके खिलाफ बोलने का मतलब देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना.

নন্দীগ্রাম 2 নং ব্লকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে…

In #Nandigram today, spent the day campaigning in light of the upcoming Elections.

A pleasure to interact with the great People of West Bengal who are resolute in their desire for REAL change from May 2, 2021. pic.twitter.com/2KymNc2qtp

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) March 19, 2021