West Bengal News: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्य उम्मीदवारों ने नौकरी की भर्ती को लेकर कोलकाता में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया. इलाके में धारा 144 लागू की गई. पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन वहां से हटाई. छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है पुलिसकर्मी जबरन छात्रों को प्रदर्शन से उठा रहे हैं.Also Read - जो सौरव गांगुली के साथ हुआ, ऐसा अगर सचिन या अजहर के साथ होता, मैं तब भी बोलती: ममता बनर्जी

इससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर बृहस्पतिवार देर रात को नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए तितर-बितर कर दिया कि इलाके में धारा 144 लागू है. वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास धरने पर बैठे लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, जिन्होंने 2014 की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मेधा (मेरिट) सूची से हटाए जाने का दावा किया था. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है. आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है. Also Read - पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोमिनपुर हिंसा की जांच के लिए पुलिस को SIT गठित करने का दिया निर्देश

#WATCH | West Bengal: Teacher Eligibility Test (TET) qualified candidates protest near the head office of West Bengal Board of Primary Education in Kolkata regarding job recruitment. Section 144 of CrPC imposed in the area pic.twitter.com/Qajpndld2G

