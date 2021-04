Bengal Polls 2021: देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. आम से लेकर खास तक इसकी चपेट में आ रहे हैं. इस बीच बंगाल के खरदाहा (Khardaha) से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उम्मीदवार काजल सिन्हा (Kajal Sinha) का कोरोना वायरस (Coronavirus) से निधन हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. Also Read - Mann Ki Baat Updates: 'मन की बात' में बोले PM- मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम जारी रहेगा, कोरोना को हराना पहली प्राथमिकता; 10 बातें...

उधर, बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 3.5 लाख नए केस सामने आए और इस दौरान 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोरोना से एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने औए और इस दौरान 2,767 लोगों की मौत हो गई.

TMC candidate from Khardaha, Kajal Sinha, passes away due to #COVID19 #WestBengal pic.twitter.com/vIzeez1ZP9

इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,69,60,172 पहुंच गया है और अब तक 1,92,311 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 26,82,751 एक्टिव मरीज हैं और 1,40,85,110 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

India reports 3,49,691 new #COVID19 cases, 2,767 deaths and 2,17,113 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,69,60,172

Total recoveries: 1,40,85,110

Death toll: 1,92,311

Active cases: 26,82,751

Total vaccination: 14,09,16,417 pic.twitter.com/HuTqfJSx2b

— ANI (@ANI) April 25, 2021