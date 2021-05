नई दिल्ली: कड़े मुकाबले में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने 1900 से अधिक वोटों से हराया है. हालांकि पहले कई खबरों में कहा गया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से 1200 वोटों से जीत गई हैं, लेकिन फिर खबर आई कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार मिली है. नंदीग्राम सीट पर आए नतीजों को लेकर यहाँ फिर से मतगणना की मांग की गई है. टीएमसी के नेता इस मांग को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे. Also Read - बंगाल में भाजपा की हार पर बोले दिलीप घोष, 'लोगों ने टीएमसी से आए नेताओं को स्वीकार नहीं किया'

नंदीग्राम के नतीजों को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला है. टीएमसी ने नंदीग्राम में फिर से वोटों की काउंटिंग की मांग की है. टीएमसी ने कहा कि वोटों को फिर से गिना जाना चाहिए.

Three-member Trinamool Congress delegation is meeting Chief Electoral Officer at EC Office in Kolkata seeking a recount of votes in Nandigram and other issues

