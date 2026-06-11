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Bengal News Today: 'या तो मैं या फिर अभिषेक...' अब ममता के बेहद करीबी कल्याण बनर्जी ने दे दिया अल्टीमेटम!

TMC Crisis: कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक (Abhishek Banerjee) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अभिषेक बहुत घमंडी है. वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आदर भी नहीं करता है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 11, 2026, 2:29 PM IST
Kalyan Banerjee News
ममता के बेहद करीबी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. (Photo- ANI)

Bengal News Today: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है. अब TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के बेहद करीबी कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने दीदी को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैं अभ‍ि‍षेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं. ममता मुझे चुनें या फिर अभिषेक बनर्जी को. TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं अभिषेक का कोई केस नहीं लड़ूंगा.

‘अभिषेक की बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं’

कल्याण बनर्जी ने ‘Zee 24 घंटा’से बातचीत में कहा, वह घमंडी लड़का है. लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. वह पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करता है. अभिषेक को मुझपर भी भरोसा नहीं है. उन्होंने दावा कि पार्टी में अभिषेक को लेकर काफी असंतोष है. मैंने उन्हें (ममता बनर्जी) बोल दिया है कि आपको अभिषेक के साथ रहना है तो रहिए. अभिषेक की बदतमीजी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता.

और पढ़ें: Bengal News: ममता बनर्जी को फिर लगा झटका, अब प्रकाश चिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा- अब अपर हाउस में कितनी रही संख्या?

‘दीदी या तो मुझे छोड़ दें या फिर उसे’

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि, ‘उन्हें पता है कोलकाता हाई कोर्ट में मेरा क्या स्टेटस है? मैंने क्या चुराया है, मुझे चोर-चोर सुनना पड़ता है.अगर नहीं समझना चाहते तो ठीक है, दीदी अगर नहीं समझतीं तो सुपर फाइन. मैंने डेरेक को बोल दिया है, वो दीदी को बोल देंगे. या तो अब अभिषेक को लेकर दीदी रहें, या मुझे छोड़ दें. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी खत्म हो गई है, ये समझने की कोशिश कीजिए…अगर नहीं समझ सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अभिषेक के खिलाफ मैं आज से नहीं, 2022 से बोल रहा हूं.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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