Bengal News Today: 'या तो मैं या फिर अभिषेक...' अब ममता के बेहद करीबी कल्याण बनर्जी ने दे दिया अल्टीमेटम!

Bengal News Today: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है. अब TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के बेहद करीबी कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने दीदी को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं. ममता मुझे चुनें या फिर अभिषेक बनर्जी को. TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं अभिषेक का कोई केस नहीं लड़ूंगा.
कल्याण बनर्जी ने ‘Zee 24 घंटा’से बातचीत में कहा, वह घमंडी लड़का है. लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. वह पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करता है. अभिषेक को मुझपर भी भरोसा नहीं है. उन्होंने दावा कि पार्टी में अभिषेक को लेकर काफी असंतोष है. मैंने उन्हें (ममता बनर्जी) बोल दिया है कि आपको अभिषेक के साथ रहना है तो रहिए. अभिषेक की बदतमीजी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता.
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि, ‘उन्हें पता है कोलकाता हाई कोर्ट में मेरा क्या स्टेटस है? मैंने क्या चुराया है, मुझे चोर-चोर सुनना पड़ता है.अगर नहीं समझना चाहते तो ठीक है, दीदी अगर नहीं समझतीं तो सुपर फाइन. मैंने डेरेक को बोल दिया है, वो दीदी को बोल देंगे. या तो अब अभिषेक को लेकर दीदी रहें, या मुझे छोड़ दें. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी खत्म हो गई है, ये समझने की कोशिश कीजिए…अगर नहीं समझ सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अभिषेक के खिलाफ मैं आज से नहीं, 2022 से बोल रहा हूं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें