West Bengal News: पंश्चिम बंगाल में सीबीआई ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सीनियर नेता राजू साहनी को गिरफ्तार किया है. हालीसहर नगर निगम के अध्यक्ष राजू साहनी की गिरफ्तारी चिटफंड मामले में की गई है. सैकड़ों लोगों को लाखों रुपये का चूना लगाने वाले पोंजी घोटाले में कथित भूमिका को लेकर राजू साहनी को गिरफ्तार किया गया है. केन्द्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और बर्धमान संमार्ग वेलफेयर ट्रस्ट पोंजी घोटाला मामले में घंटों उनसे पूछताछ की. उन्होंने बताया कि न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है.Also Read - 'काश मैंने राजनीति पहले ही छोड़ दी होती', बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का छलका दर्द

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि राजू साहनी के विदेशों में भी बैंक खाते होने का पता चला है. छापेमारी के दौरान 2.75 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं. सीबीआई के अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू साहनी के आवासों की तलाशी ली और वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले. हमारे अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की. हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. साहनी को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया.’’ Also Read - बंगाल भर्ती घोटाला : पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

West Bengal | TMC Leader & Halisahar Municipality Chairman, Raju Sahani who was arrested by CBI in a chit fund case, was brought to CBI office in Kolkata (02.09) https://t.co/WEW1DUWeJd pic.twitter.com/Uv6EZGOSYF

— ANI (@ANI) September 3, 2022