अभिषेक बनर्जी के बाद अब सौमित्र बनर्जी पर फूटा लोगों का गुस्सा, फेंके अंडे । देखें Video

TMC Conflict: पश्चिम बंगाल में TMC नेता सौमित्र बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाते समय विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 16, 2026, 11:00 PM IST
अभिषेक बनर्जी के बाद अब सौमित्र बनर्जी पर फूटा लोगों का गुस्सा, फेंके अंडे । देखें Video
आरोपी ने दावा किया कि वह पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था. (Photo from ANI Video)

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता पर हमला हुआ है. यह घटना तब हुई जब सौमित्र बनर्जी को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में कुछ लोग उनके काफिले के आसपास जमा दिखे और विरोध जताते हुए नारेबाजी करने लगे. इस दौरान, उन पर अंडे फेंके गए और माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया. हालांकि, पुलिस ने हालात को संभाल लिया और सौमित्र बनर्जी को सुरक्षित तरीके से अदालत तक पहुंचाया.

सौमित्र बनर्जी पर क्या आरोप लगे हैं?

जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता रवि केशरी की शिकायत के बाद हुई. आरोप लगाया गया कि सौमित्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और विवाद से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत में तय होगी.

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एक दिन पहले भी TMC नेता पर हमला हुआ

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब इससे पहले भी TMC के एक वरिष्ठ नेता को विरोध का सामना करना पड़ा था. पार्टी नेता कुनाल घोष उस समय मीडिया से बात कर रहे थे, जब कथित तौर पर एक युवक ने उन पर अंडा फेंका. बाद में आरोपी ने दावा किया कि वह पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था. इस घटना ने भी राज्य की राजनीति में काफी चर्चा पैदा की थी.

पार्टी के लिए लगातार बढ़ रही चुनौतियां

आपको बता दें इस समय टीएमसी पार्टी में राजनीतिक हलचल और बढ़ती दिखाई दे रही है. पार्टी के अंदर मतभेद, इस्तीफों और राजनीतिक असंतोष की खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच एक बागी सांसद की ओर से बड़े राजनीतिक दावे किए गए, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया. इन घटनाओं के बाद विपक्ष भी लगातार सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहा है.

आने वाले दिनों में बढ़ सकती है राजनीतिक गर्मी

इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति को नई दिशा में चर्चा का विषय बना दिया है. जहां एक तरफ पार्टी इन मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के असंतोष से जोड़कर देख रहा है. आने वाले समय में इन घटनाओं का राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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