पश्‍चिम बंगाल की सत्‍ता पर बैठी तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने पूर्व नौकरशाह (former bureaucrat) जवाहर सरकार (Jawhar Sircar) को संसद के उच्‍च सदन राज्‍यसभा (Rajya Sabha) के सदस्‍य के लिए नॉमिनेट किया है. टीएमटी ने शनिवार को अपने टि्वटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमें संसद के उच्च सदन में श्री जवाहर सरकार को मनोनीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.Also Read - TMC MP शांतनु सेन पूरे मानसून सत्र से लिए राज्‍यसभा से निलंबित, आईटी मंत्री से कागजात छीनकर फाड़े थे

टीएमसी ने ट्वीट कर बताया, हमें संसद के उच्च सदन में श्री जवाहर सरकार (Jawhar Sircar) को मनोनीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. सरकार ने लगभग 42 वर्ष सार्वजनिक सेवा में बिताए और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ भी थे. सार्वजनिक सेवा में उनका अमूल्य योगदान हमें अपने देश की और भी बेहतर सेवा करने में मदद करेगा! Also Read - सरकार टीएमसी सांसद शांतनु सेन को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश करेगी, जानिए क्या है मामला

Trinamool Congress nominates former CEO of Prasar Bharati, Jawhar Sircar to the Rajya Sabha pic.twitter.com/7qrJGMZ9pb

— ANI (@ANI) July 24, 2021