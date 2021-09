तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सुष्मिता देव (Sushmita Dev) को मंगलवार को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है. वह हाल में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी (Trinamool Congress) में शामिल हुई थीं. पार्टी ने ट्वीट किया, ‘हमें सुष्मिता देव को संसद के ऊपरी सदन के लिए नामांकित करके अत्यधिक खुशी हो रही है.Also Read - Bhabanipur By-Polls: क्या रद्द हो जाएगा ममता बनर्जी का नामांकन? BJP ने चुनाव आयोग से की यह शिकायत

ममता बनर्जी के महिलाओं को सशक्त करने तथा राजनीति में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की दूरदृष्टि से हमारे समाज को और अधिक हासिल करने में मदद मिलेगी.'

